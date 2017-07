Dans le cadre de sa visite de travail au Luxembourg, Carlos Moedas, commissaire européen à la Recherche, à la Science et à l’Innovation, a été accueilli par le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, pour une entrevue à l’Hôtel de Bourgogne le 6 juillet 2017.



À l’ordre du jour de l’entretien ont figuré le programme Horizon 2020 de l’Union européenne, la nouvelle loi relative aux régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, ainsi que la performance du Luxembourg en matière d’innovation. Le Premier ministre a souligné à cette occasion que le Luxembourg a été classé dans la catégorie des innovateurs notables par la Commission, particulièrement grâce à des systèmes de recherche attractifs, un environnement favorable à l’innovation et un fort capital intellectuel. «Entre 2017 et 2019, le gouvernement compte investir en moyenne et annuellement 35,7 millions d’euros d’aides pour le secteur de la recherche, du développement et de l’innovation aux entreprises», a-t-il ensuite affirmé.



À l’issue de cette entrevue, Carlos Moedas et Xavier Bettel se sont rendus conjointement à la conférence du 30e anniversaire du programme Erasmus+, à la Rockhal, à Esch-sur-Alzette.