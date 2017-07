© afp

Hie géing sech wënschen, datt Ankara méi no un Europa eru réckelt amplaz sech ze distanzéieren - dat huet de Juncker an engem Bäitrag fir d'Bild am Sonntag geschriwwen. Wien an d'EU bäitrëtt, dee géing sech och de Wäerter vun der Unioun uschléissen. Dowéinst wier eng europäesch Perspektiv fir d'Tierkei u Bedéngunge geknëppt. De Jean-Claude Juncker huet ënnerstrach, datt wann d'Tierkei d'Doudesstrof géing aféieren, Ankara d'Dier zu enger EU-Memberschaft zougeklaakt krit.