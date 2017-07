No engem kuerzen Optakt am Juni, negociéieren d'EU a Groussbritannien e Méindeg eng éischte Kéier intensiv iwwert de Brexit.

© afp

Nieft den dräi Haaptthemen - den EU-Bierger a Groussbritannien, Finanzfuerderungen u London an de Statut vun Nordirland - stinn eng Rei weider Eenzelfroen um Agenda. A ville Beräicher leie béid Säiten wäit auserneen.



A Groussbritannien liewen 3,2 Milliounen EU-Bierger, deenen hir Rechter nom Brexit onkloer sinn. D'EU fuerdert, datt d'Bierger no 5 Joer am Land e permanent Recht kréien ze bleiwen a Prestatiounen aus dem britesche Sozial a Pensiounssystem kréien. D'EU verlaangt vu Groussbritannien finanziell Verflichtungen, déi een agaangen ass, ze erfëllen - an dat och iwwert den Austrëttsdatum Enn Mäerz 2019 eraus.



Ob Autoen, Elektro Apparater oder lieweg Kéi: D'EU wëll sécher stellen, datt Gidder, déi bis den 29. Mäerz 2019 op de Maart komm sinn, och dono nach ausgeliwwert an u Clienten verkaaft kënne ginn.



Groussbritannien trëtt mam Brexit dann och aus der europäescher Atomgemeinschaft Euratom eraus. Béid Säite musse klären, wien fir de briteschen Atommüll zoustänneg ass.



D'britesch Provënz Nordirland géing nom Brexit duerch eng EU-Baussegrenz vum Noper Irland getrennt ginn. D'iresch Regierung fäert allerdéngs net nëmme wirtschaftlech, mee och politesch Konsequenzen. Och d'EU wëll dowéinst eng "haart Grenz" mat strenge Pass- a Gidderkontrollen evitéieren. Wéi een dëst erreeche kann, ass awer nach komplett onkloer.