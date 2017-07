© AFP (Archiv)

Bei enger Konferenz vun der SPD zu Berlin huet de Jean Asselborn de Staats- a Regierungscheffen vun den 28 Memberstaate reprochéiert, am Dossier vum Ëmverdeelen vun de Réfugiéen komplett versot ze hunn.

Et wier eng eenzeg Katastrof, an et géif just no nationalen Interessie gehandelt ginn, sot de Lëtzebuerger Chef-Diplomat.

Schold dodrunner wier och, dass dem Lissabonner Vertrag no den Europäesche Rot fir deen Dossier responsabel wier. Wär de reguläre Ministerrot, d’Komissioun an d’Europaparlament derfir zoustänneg, wär ee haut scho vill méi wäit.

Bis elo géif et awer keng Léisung ginn, an dobäi géif et net ëm Wueren goen, mä em Mënschen, sou de Jean Asselborn, bei senger Interventioun, fir déi hien vill Applaus zu Berlin krut.