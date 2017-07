© AFP

Hie géif de Gesetzprojet net ënnerschreiwen, wann dësen net iwwerschafft gëtt, sou den Duda. Kritiker geheien der Regierung vir, hiren Afloss op d'Besetzung vu Riichterposten wëllen ze verdéiwen. Mam neie Gesetz solle Riichter vu Minister kënnen ernannt an och nees entlooss ginn.



Am Sträit ëm d'Justizreform huet déi zoustänneg EU-Kommissärin Vera Jourova Polen op en Neits domat gedreet, dass d'Subsiden vun der EU gestrach ginn. An engem Interview mat der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sot d'Vera Jourova, dass d'Grondrechter an déi rechtsstaatlech Prinzipie musse respektéiert ginn, fir dass een EU-Land Sue vum europäesche Steierzueler ka kréien. Si kéint sech net virstellen, dass zum Beispill däitsch oder schwedesch Steierzueler den Opbau vun enger Zort Diktatur an engem aneren EU-Land wéilte bezuelen. D'EU-Justizkommissärin huet drop higewisen, dass et net ëm aktuell Iwwerweisunge geet, mä ëm Subsiden, déi eréischt fir d'Joer 2021 geplangt sinn.



Och d'EU-Kommissioun befaasst sech de Mëtteg mat där ëmstriddener Justizreform a Polen. De Vizepresident vun der Kommissioun Frans Timmermans informéiert seng Kollegen iwwert déi rezent Pläng vun der rietsnationaler Regierung zu Warschau. Des gesinn ënnert anerem vir, dass déi polnesch Regierung an Zukunft mat decidéiert, wéi eng Riichter op wéi eng Plaze kommen. Eng Decisioun wëll d'EU-Kommissioun e Mëttwoch awer nach net treffen. D'Kommissioun hat schonn am Januar 2016 eng Prozedur géint Warschau entaméiert, well d'Rechtsstaatlechkeet a Gefor war. Ursaach deemools war d'Reform vum Verfassungsgeriicht. Bréissel huet doranner d'Onofhängegkeet vun de Riichter a schlussendlech der Demokratie a Polen a Gefor gesinn.



Dës bis elo eemoleg Prozedur an der EU-Geschicht géint ee Memberstaat ka souwäit goen, dass dat betraffent Land säi Stëmmrecht op EU-Niveau ewech geholl kritt.