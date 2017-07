E Mëttwoch gouf schonn eng Protestaktioun virun der EU-Kommissioun zu Bréissel. © AFP

Sécher ass nach näischt, mä et gesäit den Ament esou aus, wéi wann de Glyphosat vum nächste Joer u verbuede wier.

Et gëtt scho laang driwwer diskutéiert, ob d'Mëttel fir Onkraut futti ze maachen, soll erlaabt bleiwen oder net. D'lescht Joer am Juni war d'Autorisatioun ëm annerhalleft Joer verlängert ginn a leeft Enn dëst Joer aus.



D'Kommissioun Juncker hat virgeschloen, de Glyphosat nach emol ëm 10 Joer ze verlängeren, eng Propose iwwert déi zënter zwee Deeg zu Bréissel diskutéiert gëtt an definitiv net op Begeeschterung stéisst, wéi de Claude Turmes am RTL Interview explizéiert huet.

Frankräich huet scho ganz kloer "NEE" gesot, ma fir eng Verlängerung vun 10 Joer vum Dësch ze kréien, geet et schonn duer, wann d'Länner sech enthalen, erkläert de Claude Turmes, Europadeputéierte vun déi Gréng.



De Claude Turmes zielt eng ganz Rëtsch Alternativen op. Hien nennt zum Beispill déi mechanesch Onkrautbekämpfung oder Planzeschutzmëttel, Insektiziden a Pestiziden, déi op Basis vu biologesche Substanze sinn an dofir manner schiedlech, wéi de Glyphosat.



De gréngen Europadeputéierten erënnert awer och un d'Responsabilitéit, déi d'Politik vis-à-vis vun de Baueren huet. Déi Gréng sinn der Meenung, datt soll e Fong geschaaft ginn, mat deem d'Bauere bei der Ëmstellung gehollef kréien.



Eng definitiv Decisioun, also fir oder géint Glyphosat, fält awer eréischt am Hierscht.