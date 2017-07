© AFP

D’Zuel vun de gefälschte Schäiner a Mënzen ass an den éischte 6 Méint vun dësem Joer eropgaang. Esou wieren 39.700 falsch Schäiner am Wäert vun 2.2 Milliounen Euro aus der Verkéier geholl ginn, huet d’Europäesch Zentralbank um Freideg annoncéiert. Zwee Drëttel dovunner waren 50er. Dee wäert awer an Zukunft manner séier gefälscht kënne ginn, zanter Abrëll ass jo dee neien am Ëmlaf.Bei de Mënz waren ronn 18.500 falsch Suen am Ëmlaf. Do sinn et virun allem 2 Euro Mënz, déi concernéiert sinn.