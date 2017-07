© AFP

D'Situatioun wär wéinst der héijer Zuel vu Flüchtlingen, déi iwwer d'Mëttelmier an Europa kommen „héich brisant“, sot den SPD-Chef. Wien op Zäit wéilt spillen an de Sujet bis zu de Wahlen am September wéilt ignoréieren, wär zynesch, sou de Schulz. Hie fuerdert an der Lutte géint d’Flüchtlingskriis méi Solidaritéit mat Italien.

De Kanzler-Kandidat vun der SPD sot e Sonndeg den Owend an den Tagesthemen op der ARD, dass een d’Flüchtlingen anescht misst verdeelen, fir dass sech déi katastrophal Situatioun vun 2015 net nees géif widderhuelen. Et géif drëms goen Italien net am Stach ze loossen.

Dofir misst et awer eng gerecht Ëmverdeelung an der EU ginn an dofir kéint et net sinn, dass just e puer Länner sech dodrunner bedeelegen, an Anerer net.



D'nächst Woch wëll hien an Italien reesen. De Schulz proposéiert, datt aner EU-Länner Italien Flüchtlingen ofhuelen a finanziell ënnerstëtzt ginn. Däitschland misst dat awer net maachen. „Elo wären emol déi aner EU-Memberlänner un der Rei“, sou de Martin Schulz.