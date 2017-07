Net just um Lampertsbierg, och zu Warschau, Paräis, München, Bréissel an a villen anere Stied sinn d'Supporter vum Mouvement um Sonndeg op Strooss gaangen.

Manifestatioun vu Pulse of Europe Lëtzebuerg (23.07.2017) Eng 60 Leit sinn e Sonndegnomëtteg, virun der polnescher Ambassade um Lampertsbierg zesummekomm, fir géint déi ëmstridde Justizreform a Polen ze protestéieren.

D'Justizreform a Polen gesäit dräi verschidde Gesetzer fir déi dräi Geriichter vir. Just nach de polnesche President Andrzej Duda kann d'Reform mat dräi Vetoe verhënneren. D'Käerze virun der polnescher Ambassade hunn deemno e klore Message. Wann d'Justiz hir Onofhängegkeet verléiert, wär Polen an d'Zäite vum Kommunismus zeréckgehäit, heescht et.Net nëmmen um Lampertsbierg, och zu Warschau, Paräis, München, Bréissel an a villen anere Stied an Europa si Supporter vum Mouvement Pulse of Europe op d'Strooss gaangen. D'Reform a Polen géif europäesch Wäerter ëmgeheie betounen d'Organisateuren.Protestaktiounen ewéi dës sinn déi lescht Hoffnung déi d'Demonstranten hunn.Déi polnesch Hymne gouf natierlech och u gestëmmt. Fir e gerecht a europäescht Polen, esou de Message.Wann ee weess wat d'Regierung bis ewell gemaach huet. Wéi bis elo mam Vollek ëmgaangen gouf, zweiwelen ech staark drun, dass de President säi Vetorecht benotzt.