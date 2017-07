D'Reformen, déi d'Land imposéiert krut, wiere sécher ze haart mä néideg gewiescht. Elo awer géif et Hoffnung fir Griicheland, sou de Moscovici. Beim Wuesstem, dem Emploi an der Attraktivitéit vum Land géifen Zeechen no uewe weisen. Dem Pierre Moscovici no, géif et elo Perspektive fir de griichesche Scholdeproblem ee fir allemol geléist ze kréien. D'lescht Woch hat och den Internationale Währungsfong annoncéiert, sech un engem neien Hëllefspak fir d'Land ze bedeelegen.