Ankara misst eng Grondsazentscheedung huelen, sou den Hahn an der Passauer Neuen Presse. D'Land misst sech kloer maachen, op et d'Relatioune mat der EU verdéiwen oder verbessere wëll oder net. Wann dat sou wier, da missten och konkret Handlunge kommen. De Flüchtlingsdeal tëscht der EU an der Tierkei sollt dem zoustännege Kommissär no, trotz den aktuelle Problemer, weider gefouert ginn.



Um Dënschdeg gëtt zu Bréissel den tierkeschen Ausseminister Mevlüt Cavusoglu fir Gespréicher erwaart, zesumme mam tierkeschen EU-Minister Ömer Celik.