Zanter 2011 ginn d'Küste viru Libyen net méi kontrolléiert, wat fir de Lëtzebuerger EU-Deputéierten Frank Engel en enorme Problem duerstellt. Virun allem de Mënschenhandel an d'Geschäft, déi aus där enormer Zuel un Trajeten iwwert Mëttelmier entstinn, géife weisen, dass d'Situatioun sech nees degradéiere géif.Déi europäesch Länner, déi sech virun zwee Joer an der Flüchtlingskris solidaresch gewisen hunn, hätten haut net méi d'Méiglechkeet, fir nach méi Leit opzehuelen, duerfir wëll Italien eventuell en zäitlech limitéierte Schengen-Visa ausstellen, dëst hätt allerdéngs och seng negativ Konsequenzen, seet de Fränk Engel.

Éisträich kéint dann awer de Brenner zoumaachen an dann hätte mer nees zoue Grenzen bannent dem Schengener Raum.



Dem Frank Engel no, hätt d'EU och de Moment verpasst, fir legal Arees-Méiglechkeeten unzebidden, wat Afrika concernéiert. Eng Persoun, déi aus engem Land voller Konflikter flücht, ass hei gläichgestallt mat engem Mënsch, deen an Europa kënnt, fir Suen ze verdéngen. Déi zwou Persoune sëtze schlussendlech am selwechte Boot.



Da stellt sech de Problem vu verschiddenen dubiéisen ONGen, déi am enkem Kontakt mat de Passeure stinn. Se waarde mat hire Booter op deene Plazen, wou d'Migranten an d'Mier solle geheit ginn. Déi fänken d'Leit baussent den Territorialgewässer vu Libyen op a suergen, dass déi Leit ëmverfracht ginn op Rettungsschëffer vun den europäeschen Missiounen.



D'EU bedeelegt sech op dës Manéier un eppes Illegalem an u Mënschenhandel, a suergt och nach dofir, dass d'Passeure Sue verdéngen.



D'Passeure géifen net mat sech verhandele loossen, seet de Fränk Engel. De Mënschenhandel um Mëttelmier wier awer e Crime géint d'Mënschheet, a wa China a Russland hire Veto net géifen aleeën, géif d'UNO sécher e Mandat ginn, fir d'Schmuggler virun der libescher Küst ze blockéieren.



D'EU-Operatioun "Sophia" géif net duergoen, fir d'Passeuren ze stoppen, et bräicht een eng Missioun, déi aus méi Schëffer géif bestoen an déi och bannent de libeschen Mieres-Zonen selwer kéint intervenéieren.

Am schlëmmsten Fall misst een ouni Mandat agéieren, sou de Frank Engel.