De General-Affekot Yves Bot wäert seng Schluss-Plädoyeren duer-leeën.Ungarn an d'Slowakei hate jo géint déi Quote geklot, déi d'Länner verflicht hunn, eng gewëssen Zuel vu Flüchtlingen, déi aus Italien a Griichenland ëmverdeelt sollte ginn, opzehuelen.An den Ae vu béide Länner géif et Formfeeler bei där Direktiv ginn.D'Riichter sinn net verflicht, de Recommandatioune vun hire General-Affekoten no ze uerteelen, an der Reegel maache se dat awer.