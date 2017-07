Beim Transfert, der Späicherung an der systematescher Benotzung vun de Passagéierdonnéeë gesäit den Europäesche Geriichtshaff am Prinzip keng Problemer. D'Riichter sinn awer der Meenung, datt eng Rei aner vun de geplangte Bestëmmungen net mam EU-Recht compatibel sinn a géint den Dateschutz verstoussen. An deem Sënn misst den Traitement vun den Donnéeën, dem Geriicht no, präziséiert ginn. D'PNR-Ofkommes kann deemno net a senger aktueller Form sou ëmgesat ginn, muss also geännert ginn. Den Accord tëscht der Europäescher Unioun a Kanada war 2014 ënnerschriwwe ginn. D'Europaparlament hat doropshin decidéiert den Europäesche Geriichtshaff ze saiséieren.