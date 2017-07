Fir den Tribunal geet et net duer, datt ee sech op Presseartikele berifft, fir eng Organisatioun op d'Terrorlëscht ze stellen, den EUGh gesäit dat anescht.

© AFP (Archiv)

Den Europäesche Gerichtshaff um Kierchbierg huet e Mëttwoch de Moien an engem Avis dann och iwwert d’Hamas tranchéiert, déi op der EU-Lëscht vun Terrororganisatioune steet. Déi bleift weider op där Lëscht stoen. Hei goung et haaptsächlech ëm d’Fro, op wéi eng Sourcen de Conseil vun der europäescher Unioun sech baséieren dierf, fir eng Organisatioun weider opzelëschten.

Fir d’éischt war den Dossier 2014 bei den Tribunal vun der europäescher Unioun gaang. Deen hat a sengem Arrêt op d’Geheimdéngschter vun den EU-Memberstaate verwisen. De Conseil hätt sech sollen op deenen hir Informatioune baséieren, fir d’Hamas weider op der Lëscht ze halen, net op d‘Presseartikelen. Dofir hat den Tribunal och d’Decisioun vum Conseil annuléiert.

Dat gesäit den europäesche Geriichtshaff anescht. Dee sot, datt och Presseartikelen als valabel Source kënne verwäert ginn, esou wéi de Conseil virgaange war. Well d’Cour sech awer net an der Positioun gesäit, fir ze tranchéieren, huet si den Dossier nees un d’Tribunal zeréckgeschéckt. Deen soll elo kucken, wéi fiabel d’Artikelen an d’Internetsite sinn, op déi sech de Conseil baséiert.