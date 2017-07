Mat deene Sue soll d'Land kënne seng Grenzen am Süde besser schützen an d'Garde d'Côte verbesseren.

D’EU wëll Libyen mat 46 Milliounen Euro ënnerstëtzen, ënnert anerem fir d’Grenzen am Süde vum Land besser ze sécheren. Een Deel vun de Sue soll och fir d’Garde Côte ausgi ginn. Déi soll zum Beispill weider Schlauchbooter zur Verfügung gestallt kréien an och weider Kommunikatiounsapparater, huet d'EU Kommissioun matgedeelt.



Am Süde vum Land sollen Infrastrukture fir de Grenzschutz opgebaut ginn, aler solle moderniséiert ginn. Libyen ass eent vun de groussen Transitlänner iwwert dat d’Flüchtlingen de Wee iwwert d’Mëttelmier an Europa huelen. Zanter Ufank vum Joer sinn iwwert 94.000 Migranten esou an Italien ukomm.