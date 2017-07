© AFP

Dat wier de Fall gewiescht, nodeems ee Gesetz am polnesche Mémorial publizéiert gi wier, heescht et e Samschdeg vun der EU-Kommissioun. Sou eng Prozedur kann zu enger Plainte virum Europäesche Geriichtshaff a Geldstrofen féieren.



Et geet an der Haaptsaach ëm ee Gesetz, dat de President Duda ënnerschriwwen huet, deemno de Justizminister all d'Riichter kann ernennen oder och entloossen.



D'Kommissioun läit zanter Uganks 2016 mat Warschau am Clinch, wéi déi nationalkonservativ Regierung, no Meenung vu Bréissel, d'Onofhängegkeet vum Verfassungsgeriicht beschnidden huet. Deemools hat d'Kommissioun eng Prozedur an d'Weeër geleet, fir d'Rechtsstaatlechkeet vu Polen ze iwwerpréiwen. Et war fir d'éischte Kéier iwwerhaapt an der EU-Geschicht, dass dat de Fall war.



An de leschte Wochen huet sech d'Situatioun ëmmer weider zougespëtzt. Trotz dem Protest vun Dausende vu Leit, gouf déi ëmstridde Justizreform weider gedriwwen.