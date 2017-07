Lëtzebuerg huet offiziell d'Demande agereecht, fir de Sëtz vun der europäescher Banken-Opsiicht ze kréien. Déi wichteg Institutioun ass den Ament nach zu London a wäert mam Brexit Groussbritannien de Réck dréien.

An der Demande gëtt op d'Finanzplaz Lëtzebuerg higewisen, de Siège vun aneren europäeschen Institutiounen an ënnert anerem och op déi politesch a finanziell Sécherheet vum Land.

Et bidd een un een neit Gebai no um Fluchhafen, dem Stadzentrum an den EU-Institutiounen ze bauen. D'europäesch Bankenopsiicht soll beim Bau consultéiert ginn. Derbäi wëll Lëtzebuerg d'Gebai zu Dispositioun stellen, also kee Loyer froen.



PDF: Luxembourg: natural choice to host the EBA



Le Luxembourg a déposé son offre formelle pour accueillir l'ABE (31.07.2017)

Communiqué par: ministère des Finances

L’ambassadeur Georges Friden, représentant permanent auprès de l’UE, a déposé l’offre formelle du Luxembourg pour accueillir l’ABE.



En tant que centre financier à dimension européenne et internationale, et siège d'institutions européennes majeures, la ville de Luxembourg est la mieux positionnée pour garantir une relocalisation efficace de l’agence.



Le Luxembourg offre à l'agence des espaces de bureau de haute qualité, exempts de loyer. Le bâtiment sera idéalement situé à quelques minutes en voiture ou bus du centre-ville, des institutions européennes et de l’aéroport international. Durant la phase de construction, une équipe dédiée sera en contact étroit avec le personnel de l’ABE afin d’assurer que leurs besoins spécifiques soient entièrement pris en compte.



Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Le Luxembourg offre une grande stabilité politique et financière, soulignée par sa notation AAA et son respect continu des critères du Pacte de stabilité et de croissance. Luxembourg-Ville est une des trois capitales européennes et le siège d'institutions financières et judiciaires de l’Union depuis 1965. Luxembourg est le choix naturel pour héberger l’ABE. Ce choix garantira la continuité des opérations de l’agence et lui permettra de poursuivre un développement harmonieux, tout en offrant à ses agents et leurs familles une qualité de vie exceptionnelle dans un environnement multilingue et multiculturel.»



LINK: Offizielle Video: Luxembourg – the natural choice to host the European Banking Authority



LINK: Den offiziellen Dossier