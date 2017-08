© afp

D'Sanktioune betreffen de russesche Vize-Energieminister Andrej Tscheresow, zwee weider russesch Staatsbierger an 3 Entreprisen a Russland. Hiert Verméige gouf agefruer an si duerfen net méi an d'EU areesen.Am Juli war erauskomm, dass Russland 4 Gasturbinnen, déi Siemens u Südrussland verkaaft hat, géint de Wëlle vum Konzern op d'Krim bruecht hat. Siemens hat doropshin erklärt, dass Russland dat net hätt dierfe maachen.Siemens steet wéinst den Turbinne-Geschäfter mat Russland selwer an der Kritik. Nom Tëschefall hat den Industriekonzern Enn Juli d'Aktivitéiten a Russland ageschränkt.