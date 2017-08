Dem EU-Budgetskommissär Günther Oettinger no muss Groussbritannien och nom Brexit nach Suen un d'EU iwwerweisen. D'Briten wäerten och nom EU-Austrëtt am Joer 2019 nach fir laangfristeg Programmer musse bezuelen, Programmer, déi virum Brexit-Referendum ofgemaach gi waren, sou den EU-Kommissär an engem Interview mat der Bild-Zeitung. Dorunner wier Groussbritannien gebonnen.Laangfristeg feelen am EU-Budget duerch de Brexit 10 bis 12 Milliarden Euro d'Joer, sou den CDU-Politiker. Dësen Defizit soll duerch Aspuerungen a méi héich Beiträg vun de Memberlänner kompenséiert ginn.Déi britesch Regierung soll iwwerdeems bereet sinn, der EU fir de Brexit ronn 40 Milliarden Euro ze bezuelen. Als Géigeleeschtung wier et d'Fuerderung vum der Premierministesch Theresa May, dass d'EU ufänkt, iwwer zukünfteg Handelsaccorden ze verhandelen, sou de Sunday Telegraph, dee sech op Regierungskreesser berifft.Donieft kéint London enger Iwwergangsperiod vu bis zu dräi Joer zoustëmmen, während där d'Land och nom Brexit nach géif Kotisatiounen un den EU-Budget bezuelen.