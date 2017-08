© AFP

D'EU-Kommissioun huet op Nofro hi confirméiert, dass et de 6. Juli tëscht der Belsch an Holland iwwert eng EU-Plattform zu engem Austausch koum. Eng Porte Parole vun der Kommissioun hat nach en Dënschdeg dementéiert, dass Bréissel virum 20. Juli iwwert de Fipronil-Skandal informéiert gi wier. Wéi weider am Rapport steet, hätt d'Belsch de 6. Juli eng offiziell Demande gestallt, fir dass d'Justiz mat Holland kéint zesummeschaffen. D'Belsch hätten och Informatioune vun Holland verlaangt, fir erauszefannen, wéi sech den Insektizid am Gefliggelsecteur konnt ausbreeden. Eréischt den 20. Juli hunn déi belsch Autoritéiten dunn eng offiziell Risikomeldung un den europäesche Warnsystem fir Liewensmëttelsécherheet geschéckt.Dehuet Holland e Mëttwoch dann och schaarf kritiséiert, dass d'Land seng europäesch Noperen net mat Zäiten informéiert huet, obwuel schonn am November zejoert d'Insektemëttel Fipronil an Eeër nogewise gouf. Néng Méint drop wiere mer mat engem neien Liewensmëttelskandal konfrontéiert. Holland huet des Reprochen vehement zeréck gewisen. Et hätt een net schonn am November d'lescht Joer vu Fipronil an Eeër gewosst, sou de Chef vun den hollänneschen Autoritéiten fir Liewensmëttelsécherheet. Et hätt allerdéngs een anonymmen Indice ginn, deemno d'Insektegëft beim Botze vu Ställ agesat gi wier.Zanter leschter Woch goufen an enger ganzer Rei europäesche Länner Millioune vun Eeër aus der Vente zeréck gezunn.Nom Eeër-Skandal huet sech den Agrarminister vun Niedersachsen, Christian Meyer, fir eng méi intensiv Liewensmëtteliwwerwaachung an der EU ausgeschwat. Hien huet eng sougenanntengefuerdert, mat Kontrollkompetenzen op europäeschem Niveau fir d'Protektioun vun de Konsumenten, sou de Grénge-Politiker an engem Interview mat der Neuen Osnabrücker Zeitung.