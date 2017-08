Dat ass ee Chiffer, deen aus dem Rapport vun 2016 ervirgeet. D'Prozeduren daueren am Duerchschnëtt 16,7 Méint. Et goufen iwwer 600 Audiencen, respektiv Reuniounen, an deenen simultan iwwersat gouf an et goufe bal 1,2 Millioune Säiten Iwwersetzunge geschriwwen.

Nieft ville Chifferen, déi een am Rapport fënnt, geet et natierlech och ëm déi Haaptjugementer vum leschte Joer.



Do gëtt et ënnert anerem en Uerteel iwwert eng spuenesch Famill, déi sech an Däitschland néiergelooss huet. Fir d'éischt d'Mamm an d'Meedchen, duerno de Papp mam Fils. Déi zwee kruten déi dräi éischt Méint keng Prestatioune vum Staat, obschonn d'Mamm an där Zäit eng Schaff hat an d'Kanner an d'Schoul gaange sinn. D'Affaire ass op d'Cour de justice vun der europäescher Unioun gaang, an déi huet confirméiert, datt e Memberland an den éischten dräi Méint, wou een do lieft, d'Recht huet, engem verschidde sozial Leeschtungen ze refuséieren.



Wat d'Directive iwwert d'Familljenzesummeféierung vu Migranten ugeet, koum d'Cour zur Conclusioun, datt d'Land, an deem d'Leit opgeholl ginn, d'Recht huet, vun Zäit zu Zäit d'Ressourcë vun der Famill ënnert d'Lupp ze huelen, fir sécherzegoen, datt d'Famill net riskéiert, während hirem Openthalt dem Sozialsystem vum Land zur Laascht ze falen.



Da gouf et en Uerteel, an deem et ëm de Playboy goung. Eng hollännesch Sensatiounszeitung hat e Link op hiren Internetsite gesat, mat deem d'Leit op en anere Site geschéckt goufen, op deem illegal Fotoen aus dem Playboy publizéiert waren. Am Uerteel heescht et, datt d'Zeitung keng Autorisatioun vu Playboy dofir gebraucht huet, virop well se ouni But Lucratif gehandelt hätt a well se net wousst, datt op deem Site, op deen hire Link gaang ass, Fotoen illegal verëffentlecht waren.



Et goufen och Uerteeler gesprach a Saachen Natur- an Déiereschutz. Um europäesche Marché dierfe keng kosmetesch Produite verkaaft ginn, deenen hir Ingredienten un Déiere getest goufen. D'Cour huet confirméiert, datt et net méiglech ass, dat Verbuet z'ëmgoen, andeems Firmen Tester an Drëttlänner maachen.



De 27. Juni zejoert gouf iwwregens de Grondsteen geluecht, fir um Kierchbierg en drëtten Tuerm fir d'Cour de justice vun der europäescher Unioun ze bauen, fir datt d'Personal op engem Site regroupéiert gëtt.