De britesche Finanzminister Hammond an de Wirtschaftsminister Fox hu sech e Samschdeg an engem Presseartikel op enger Linn gewisen, wat de Brexit ugeet.

© AFP

Obschonns deen een fir ee méi softe Brexit steet, deen aneren fir ee ganz haarden, hu sech béid Ministeren op e puer Punkten gëeenegt, wéi an engem Artikel am "Sunday Telegraph" ze liesen ass. Doranner schreiwen d’Ministeren, datt et eng Interims-Phase soll nom Brexit 2019 ginn, fir datt d’Wirtschaft d’Gefill vu Sécherheet huet. An der Iwwergangsphas géif Groussbritannien ausserhalb vun der EU-Zollunioun sinn, an net méi un d’Accorde gebonne sinn.



Déi nächste Woch, wëlle béid Minister méi Detailer publizéieren.