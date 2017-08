© afp

Dat mellt Eurostat um Méindeg. Op zweeter Plaz läit Éisträich. Do investéieren d'Leit 610 Euro pro Persoun, direkt hannendru kommen d'Awunner vu Malta, mat 590 Euro.D'Belsch sinn op der véierter Plaz, eis däitsch Noperen op der 7. an d'Hollänner op der 9. Plaz, mat 347 Euro, déi si am Joer fir Vakanzen ausginn.Den europäeschen Duerchschnëtt läit iwwregens bei 320 Euro.Am niddregsten ass de Vakanzebudget an deene Länner, deenen et wirtschaftlech net sou gutt geet. Lettland a Rumänien deele sech déi leschte Plaz mat 117 Euro d'Joer.