Mat esou enger Iwwergangsperiod kéint een der Wirtschaft an der EU an a Groussbritannien méi Sécherheet ginn, sou heescht et aus dem zoustännege Brexit-Ministère vu London. An der Phas kéint déi britesch Regierung dann och nees weltwäit bilateral Handelsbezéiungen opbauen. Wéi laang sou eng Iwwergangsperiod soll daueren, dat hunn d'Britten net präziséiert.Iwwerdeems si Grenzkontrollen tëscht der Republik Irland an dem briteschen Nordirland och nom Brexit net néideg. Dat huet déi britesch Regierung an engem Positiounspabeier erkläert. Britesch an iresch Staatsbierger solle sech ongehënnert iwwer d'Grenz beweege kënnen. Wéi London den Ament aner Leit kontrolléiere wëll, déi hin- an hir reesen, ass net definéiert.