© RTL-Archiv

Bréissel hat gefuerdert, datt d’Geriicht weider kompetent soll bleiwen, fir a Sträitfäll ze tranchéieren. Besonnesch do mat Bléck op d’Rechter vun den EU-Bierger, déi a Groussbritannien wunnen.Vu London heescht et allerdéngs, datt een do een anere Wee misst goen.Um Mëttwoch wëll d’Regierung méi detailléiert Proposen zu deem Sujet ginn. Déi nächste Woch soll et dann an déi drëtte Phas vun de Brexit-Negociatioune goen.