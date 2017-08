"Selbstverständlech wäerte mir eise Verflichtungen nogoen. Mir si Leit, déi sech un d'Gesetz halen an hir Rechnunge bezuelen", sou de Boris Johnson.

Nach virun e puer Wochen huet dat ganz anescht geklongen. Deemools hat den fréiere Buergermeeschter vu London gesot, hie géing op dës Demandë päifen. Dorop ugeschwat huet den Ausseminister gemengt, hien hätt dat gesot am Bezuch op eng Fuerderung vun 100 Milliarden Euro, wat komplett iwwerdriwwe wär. Op eng Zomme wollt sech den Boris Johnson iwwerdeems och net festleeë loossen. Keen Penny méi oder manner wéi mer verflicht sinn, sou huet et nach geheescht. Nächst Woch ginn d'Brexit Gespréicher an déi nächst Ronn.