An där bleiwen d’Rechter vun den EU-Bierger a Groussbritannien d’Prioritéit, esou wéi och d’Verhandlungen ëm de Statut vun Nordirland. Allerdéngs sinn d’Fronten op verschiddenen Punkte verhäert. Dowéinst hunn d’EU-Vertrieder schonn annoncéiert, eréischt iwwert een Handelsofkommes mat Groussbritannien wëllen ze diskutéieren, wann d’Haaptfroe fir de Brexit gekläert sinn.Am Virfeld vun der Entrevue, huet de Guy Verhofstaedt de Brexit-Coordinateur vum Europa-Parlament, déi britesch Regierung opgefuerdert, Tempo an d’Diskussiounen ze bréngen. Et kéint net sinn, datt London sech d’Korinten aus dem Kuch wéilt picken, sot hien an engem Interview mat der „Welt“.