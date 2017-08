Den David Davis an de Michel Barnier bei enger Pressekonferenz den 20. Juli. © AFP (Archiv)

En Donneschdeg ass de leschten Dag vun der drëtter Verhandlungsronn am Kader vum Brexit zu Bréissel. Dofir informéieren am Laf vum Dag den Chef-Negociateur Michel Barnier an den zoustännege britesche Minister David Davis op enger Pressekonferenz iwwert d'Resultater vun deene Negociatiounen. Den Davis hat, nodeems d'EU sech Ufank der Woch besuergt gesot huet, méi Flexibilitéit vun de Gespréichspartner gefuerdert. Den Ament geet et nach ëmmer ëm d'Rechter vun den EU Bierger a Groussbritannien. Sollten déi net garantéiert ginn, wëll d'EU och net iwwert een Handelsofkommes mat der Insel diskutéieren.