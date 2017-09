Avec @Xavier_Bettel dans les rues de Tallinn. C’est à notre génération de construire une Europe qui protège. #TallinnDigitalSummit pic.twitter.com/G6mQU6B9jH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 28, 2017

Um Donneschdeg den Owend schonn hunn d'EU-Staats- a Regierungscheffen, dorënner de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, während engem gemeinsamen Owendiessen, iwwert d'Reform vun der Europäescher Unioun diskutéiert.An dem Kontext gouf festgehalen, dass den EU-Conseilspresident Donald Tusk an den nächsten zwou Woche fir weider Gespréicher mat de politesche Responsabele vun der EU zesummekënnt. Duerno soll hie Proposen op den Dësch leeën.Do virdrun hate sech d'Bundeskanzlerin Angela Merkel an de franséische President Emmanuel Macron zesummegesat, fir iwwert d'Reform vun der EU ze beroden. Wéi et duerno geheescht huet, géife béid Politiker an deene meeschte Punkten op enger Linn leien.Europa op nei Féiss stellen an d'Basis fir een erfollegräicht Europa schafen; d'Bundeskanzlerin Angela Merkel huet sech aussergewéinlech däitlech fir eng Erneierung vun der EU ausgeschwat. Wéi d'Reforme konkret sollen ausgesinn, huet si awer um EU-Sommet zu Tallin net präziséiert, huet sech awer de Proposen a Fuerderunge vum franséische President Emmanuel Macron ralliéiert.Op Twitter iwwerdeems weist sech den Emmanuel Macron um Donneschdeg den Owend an de Stroosse vun Tallin un der Säit mam Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel: "Et ass un eiser Generatioun fir en Europa ze bauen, wat protegéiert" ass de Video iwwerschriwwen.Doriwwer schwätzen um Freideg d'EU- Staats a Regierungscheffen. D'Sujeten um sougenannten EU-Digitalsommet zu Tallin an Estland sinn ënnert anerem den Ausbau vum séieren Internet, déi technesch Ëmstellung vun der Ekonomie an den Administratiounen souwéi d'Sécherheet viru Cyberattacken. Et geet ëm Ziler fir eng digital Ekonomie a Gesellschaft bis d'Joer 2025, fir Aarbechtsplazen a Wuelstand an der EU ofzesécheren.