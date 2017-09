© ME

EU-Sommet zu Tallin / Reportage Dany Rasqué



Dat heescht niewent de Fräiheete fir Salariéeën, Kapital, Wueren an Déngschtleeschtungen och nach eng fir Daten. En Territoire op deem Estland e gutt Stéck méi wäit ass, wéi de Gros vu sengen EU-Partner.

Xavier Bettel a assisté au sommet numérique de Tallinn (29.09.2017) Communiqué par: ministère d'État En date du 29 septembre 2017, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel a participé au sommet numérique de Tallinn qui a réuni les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne dans le cadre de la présidence estonienne du Conseil de l’Union européenne. Lors de ce sommet, le Premier ministre a souligné que: «L’Union a besoin d'un véritable marché unique numérique: c’est une opportunité pour les citoyens et les entreprises. Nous avons besoin d'ambition, de courage et de plus de coopération européenne pour compléter le marché intérieur dans sa dimension numérique». Il a également mis en avant que l’Union européenne (UE) doit développer des «entreprises leaders» dans le domaine.



Le 28 septembre 2017, avant la tenue du sommet, le président du Conseil européen, Donald Tusk a présidé, avec le Premier ministre estonien, Jüri Ratas, un dîner informel avec les dirigeants de l'UE. Les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne ont procédé à un échange de vues sur les principaux défis qui se posent à l'UE un an après l'adoption de la feuille de route de Bratislava.



Au cours de ce dîner, Xavier Bettel a mis en avant que «le Luxembourg est en faveur d’une Europe de l’action. Une Europe qui est unie dans sa volonté d’avancer et de s’attaquer aux défis auxquels elle est confrontée, dans l’intérêt de ses citoyens».

Wann een an Estland eng Entreprise wëll opmaachen, dauert dat 20 Minutten -vläicht och manner- mä op alle Fall keng 20 Deeg, huet de Regierungschef Jüri Ratas ënnerstrach.Dat baltescht Land gëllt scho méi laang als Virbild, zënter Joren gëtt et den elektronesche Gesondheetspass, d'Bierger kënnen iwwer Internet wielen a sämtleche Kontakt mat den Autoritéite leeft och iwwert dee Wee.Déi üblech Sécherheetsbedenke géifen et zwar och an Estland ginn, seet d'Staatspresidentin. Déi Bedenke misst een och eescht huelen, ma se hätten am Prinzip näischt mat der Digitaliséierung ze dinn. D'Méiglechkeete fir Daten ze mëssbrauchen, wiere vill méi kleng wéi an net digitalen Administratiounen, well all Bierger géif e Message kréien, wann ee seng Date géif consultéieren -och wann et eng staatlech Administratioun wier- an dat wier bei Daten op Pabeier net de Fall.Déi zwee eenzeg EU-Länner, déi den Ament mat Estland kenne mathale sinn Dänemark a Finnland. Fir dat ze ännere gëtt schonn zënter Stonnen zu Tallin diskutéiert, iwwer all méiglech Froen, déi am Zesummenhang mat der Digitaliséierung stinn. Op déi Manéier soll neie Wand an den Dossier kommen, ier d'Europäesch Unioun d'Schlappe verléiert a vun den USA a China op deem Gebitt iwwerholl gëtt.