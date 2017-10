E Mëttwoch soll dee geneeë Montant bekannt gemaach ginn, heescht et aus Insider-Kreesser. D'Kommissioun selwer an och den amerikanesche Konzern selwer hu kee Statement ofginn.



Mat dëser Fuerderung geet eng dräi Joer laang Enquête op een Enn. Dobäi sollt gekläert ginn, ob Amazon duerch ee sougenannten Tax Rulling am Joer 2003 vu steierlechen Avantagen profitéiert huet. Duerch des Reegelung muss eng Duechtergesellschaft vun Amazon am Grand-Duché manner Steieren wéi aner Entreprise bezuelen.



D'EU-Kommissioun hat d'Steierschold virun engem Joer op 400 Milliounen Euro chiffréiert, wéi d'Noriichtenagence Reuters deemools erausfonnt hat.



E Mëttwoch presentéiert d'EU-Kommissioun dann och hir Pläng, wéi si géint d'TVA-Ongläichheeten an de Memberlänner wëll virgoen. Den zoustännege Kommissär Pierre Moscovici stellt d'Gesetzesinitiative, fir eng Reform vun der TVA an Europa zu Bréissel vir.



Den Informatioune vun der EU-Kommissioun no, ginn den EU-Staaten duerch Steierhannerzéiung, Bedruch a Faillitten, Recette vun iwwer 150 Milliarden Euro d'Joer verluer. Eleng duerch grenziwwerschreidenden TVA-Bedruch ginn all Joer ronn 50 Milliarden Euro laanscht déi ëffentlech Keesen geschleist.