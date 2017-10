© AFP Archivbild

En Donneschdeg gëtt de Fall virum Europäesche Geriicht verhandelt. No jorelaange Verhandlungen hu Groussbritannien an de franséische Stroumkonzern EDF viru bal genee engem Joer de Kontrakt fir de Bau vun der Zentral ënnerschriwwen. Och eng chinesesch Entreprise ass um milliardeschwéiere Projet bedeelegt.



Et handelt sech ëm den éischte Bau vun enger Atomzentral a Groussbritannien zanter Joren. De Projet ass allerdéngs wéinst de staatleche Subventiounen a Milliardenhéicht ëmstridden. Lëtzebuerg an Éisträich hunn dowéinst virum Europäesche Geriichtshaff geklot. Si soen, dass dës Form vu staatlecher Ënnerstëtzung géint d'Reegele vun der Kompetitivitéit verstéisst.



En Donneschdeg steet déi éischt mëndlech Auditioun um Programm. Experte rechnen domat, dass et ronn zwee Méint kéint daueren, bis een Uerteel an éischter Instanz virläit. Mat enger definitiver Decisioun an der Grondsazfro vu Subventioune fir Atomzentralen gëtt spéitstens Uganks 2019 gerechent.



An deem Kontext ass och en Donneschdeg de Mëtteg um 16 Auer eng Pressekonferenz vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. D'Uerteel wäert nämlech sécherlech och eng Influenz op déi zukünfteg Energiepolitik an Europa hunn.