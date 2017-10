Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Déi Administratioun mat Sëtz zu Lëtzebuerg soll vun 2020 un a Fäll vu Bedruch oder Korruptioun zu Laaschte vum EU-Budget strofrechtlech Enquêten an de Memberlänner kënne maachen.

Et gëtt geschat, dass besonnesch duerch Bedruch bei der TVA, der EU all Joer ee Schued an Héicht vu 50 Milliarden Euro d'Joer entsteet.

8 Länner refuséiere bei deem europäesche Parquet mat ze maachen, dorënner Polen an Ungarn.



PDF: Communique de presse