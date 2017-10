Ma an deene leschten zwee an hallef Joren hätt een enorm Fortschrëtter gemaach.

D'Flüchtlingskris ass a bleift eng grouss Erausfuerderung (09.10.2017) Dat sot de Generaldirekter fir d'Migratioun an der Europäescher Kommissioun Matthias Ruete op enger Konferenz am Europahaus.

En nohaltege System misst elo hir. D'Migratioun ass awer generell immens wichteg fir d'EU, seet den Matthias Ruete. Den demografesche Wandel an de Besoin u Leit mat bestëmmten, deels héije Qualifikatioune géifen dat weisen.Onofhängeg vun der Flüchtlingskris bastelt d'EU-Kommissioun den Ament un engem neie System, fir d'Baussegrenze besser ze protegéieren. ETIAS ass e gedeeft ginn. E géif dem amerikaneschen ESTA gläichen. An et geet och hei drëms, ze wëssen, wien ouni VISA an d'EU reest.