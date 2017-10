Hie géif zwar verstoen, datt d’Memberstaate besuergt si wéinst dem Sécherheetsrisiko, ma et wier d’Flicht vun de Länner Schengen ze verdeedegen an z’erhalen. Däitschland an Dänemark hu schonn annoncéiert, hir Grenzkontrollen am Schengeraum ëm 6 Méint ze verlängeren. 4 weider Länner wéilten et och esou maachen, sot den Avramopoulos.Ma net iwwerall gëtt et Unanimitéit. Zum Beispill ginn d'Iddie vun engem gemeinsamen Asylsystem wäit auserneen, dat sot den däitschen Inneminister Thomas de Maizière. Déi gemeinsam Solidaritéit wier nach ëmmer ee schwieregt Thema.