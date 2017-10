© afp

Lëtzebuerg ass besuergt wéinst den Evenementer en Donneschdeg an der Atomzentral zu Cattenom.Um Bord vum Ëmweltconseil hei zu Lëtzebuerg hunn déi zoustänneg Ministere matenee geschwat. D'Carole Dieschbourg huet dem Nicolas Hulot matgedeelt, datt d'Lëtzebuerger Autoritéiten et bedenklech fannen, datt een esou einfach an en Deel vun de Beräicher erakënnt.En Donneschdeg ware Greenpeace-Aktivisten zu Kettenuewen agebrach an haten e Freedefeier ofgeschoss.Vu Franséischer Säit wiere Versteesdemech an Zousoe komm, esou d'Lëtzebuerger Ëmweltministesch. Vum Nicolas Hulot war et d'Zouso, datt een de Problem ganz serieux géing huelen. De Franséische Minister war dann och d'Accord an Zukunft eng franséisch-lëtzebuergesch Kommissioun anzesetzen, sou d'Carole Dieschbourg.

An där Kommissioun sëtze Vertrieder vun de Lëtzebuerger a vun de franséischen Autoritéiten.Wat déi allgemeng Zukunft vun der Atomzentral zu Cattenom ugeet, do gëtt et keen neien Ament, esou d'Ëmweltministesch. Et hätt een de franséischen Autoritéiten awer d'Bedenke wéinst Cattenom matgedeelt, konkret Zousoen respektiv Aussoen zur praktescher Ëmsetzung vun der franséischer transition énergétique gouf et awer bis ewell keng.

Den Haaptsujet um Conseil selwer war déi nächst Weltklimakonferenz, d'COP23, déi am November zu Bonn ass. Eng kloer europäesch Positioun ass an der Maach. Bei der Stabilitéits-Reserve vun Emissiouns-Certificate wier e Schratt no vir gemaach ginn, ma Lëtzebuerg wier awer nach gäre méi wäit gaangen.



Lëtzebuerg, Frankräich an Italien stellen d'Prozesser vun der europäescher Chemikaliepolitik a Fro.



Wat d'Aarhus-Konventioun ugeet, déi den Accès zu Informatiounen, zu Decisiounsprozesser an zu de Geriichter regelt, do bleift et am Beräich Ëmweltrecht bei der Lëtzebuerger Positioun, datt d'ONG'en Zougaang zu de Geriichter sollen hunn. Bréissel hätt jo hei keng all ze gutt Figur gemaach, esou nach d'Carole Dieschbourg.