Ënnert anerem sollen Textil-Importer aus Nordkorea verbueden an de Verkaf vu Pëtrolsproduiten un Nordkorea limitéiert ginn. Op der Agenda vun den EU-Ausseminister stinn och Diskussiounen iwwert d'Zukunft vum Atomofkommes mam Iran, dat, nodeems den US-President Donald Trump ee méi haarden Ëmgang mat Teheran an nei Sanktiounen annoncéiert huet.



Ee weidere Sujet ass d'Zesummenaarbecht mat der Tierkei. Dobäi soll et awer net ëm déi ëmstridde Bäitrëttsverhandlunge goen, déi Däitschland an Éisträich wëllen ofbriechen. Doriwwer sollen d'EU Staats- a Regierungscheffen um Sommet dësen Donneschdeg beroden.