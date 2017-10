Am Kader vun der Reunioun vun den EU-Ausseminister e Méindeg zu Lëtzebuerg hate sech de Boris Johnson an de Jean Asselborn fir eng Entrevue gesinn.

© MAEE

No dësem perséinlechen Treffen huet sech de Jean Asselborn un d'Press geriicht.



D'EU-Ausseminister hunn nei Sanktioune géint Nordkorea decidéiert. Europäesch Entreprisen dierfen an deem Land keng Investitioune méi maachen. Virun allem goung et awer ëm d'Thema Iran an USA. De leschte Freideg hat den US-President Donald Trump jo eng méi haart Linn géint den Iran gefuerdert - eng Decisioun, déi de Jean Asselborn bedauert. Aus der Siicht vum President Trump wier de Multilateral dout, egal ob beim internationale Commerce ass, beim Klima oder beim Iran, esou de Jean Asselborn, dobäi wier de Multilateral néideg, fir global Problemer ze léisen.





De Jean Asselborn (1)



De Jean Asselborn (2)



D'Europäesch Unioun hätt an dësem Problem awer eng gëeent Meenung: Den Accord mam Iran wier net gebrach! Ganz einfach well een net wéilt, datt den Iran d'Atombomm kréich. Dat anert wier amerikanesch Innepolitik.

© MAEE

© MAEE

Mam briteschen Ausseminister Boris Johnson huet de Jean Asselborn natierlech och iwwert de Brexit diskutéiert. Och hei huet de Lëtzebuerger Ausseminister betount, d'Memberlänner vun der EU géifen hei zesummen eng Positioun vertrieden. Et hätt ee gär weiderhin eng gutt Relatioun mat London, mä d'Briten dierften sech d' Korinten net aus dem Kuch picken.Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennesA la demande du ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a reçu son homologue du Royaume-Uni au Ministère des Affaires étrangères le lundi 16 octobre à Luxembourg.Les ministres ont évoqué la situation politique et économique au Royaume-Uni, avant d'aborder en profondeur les négociations en vue du retrait du pays de l'Union européenne.Les échanges de vues des ministres ont également permis de se pencher sur les grands dossiers de l'actualité européenne et internationale, notamment la Corée du Nord et l'accord sur le dossier nucléaire iranien.