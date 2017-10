© AFP

Am Mëttelpunkt stinn d'Flüchtlingspolitik, d'Digitaliséierung, d'Verdeedegung an d'Relatioune mat der Tierkei an Nordkorea. En Dënschdeg de Mëtteg befaasse sech d'Ministere mam aktuelle Stand vun de Verhandlungen, wat den EU-Austrëtt vu Groussbritannien betrëfft.Den EU-Chefnegociateur Michel Barnier hat d'lescht Woch drop higewisen, dass et nach net genuch Fortschrëtter géife ginn an de Lancement vun där zweeter Phas vun de Gespréicher nach net ze recommandéiere wier. Dës Decisioun soll elo um Sommet am Dezember geholl ginn. Bis dohinner wëll d'EU awer schonn intern d'Gespréicher iwwert déi zukünfteg Relatioune preparéieren.E Méindeg den Owend koumen an deem Kontext schonn den EU-Kommissiounschefan déi britesch Premierministeschzu Bréissel beieneen. Wéi et dono geheescht huet, sollen d'Gespréicher, déi den Ament an enger Sakgaass stiechen, sou séier wéi méiglech virukommen. An den nächsten Deeg sollten dofir déi néideg Efforten ënnerholl ginn.