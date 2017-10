© AFP Archivbild

Sou huet hie fir déi nächst zwee Joer festgehalen, dass am Ganzen 13 Sommete sollen ofgehale ginn. Nieft deene scho geplangte Sommete sollen och informell Reuniounen aberuff ginn. Donieft plädéiert den Donald Tusk fir eng nei Aarbechtsmethod, bei där net onbedéngt muss e Konsens fonnt ginn. Vill méi misst et genuch Raum ginn, fir oppen Divergenzen tëscht den EU-Staats- a Regierungscheffen, sou den Donald Tusk.



Den EU-Conseilspresident hat an de leschte Méint mat all den 28 Staats-a Regierungscheffen iwwer méiglech Reforme geschwat, dat nodeems besonnesch de franséische President Macron an den EU-Kommissiounschef Juncker fir grondleeënd Reforme vun der EU plädéiert haten. Dem Tusk säi Plang soll mam Sommet dës Woch ufänken.