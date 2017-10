Keng Minimal-Gréisst: Polizist ginn, och ënner 1,70 Meter (18.10.2017) Polizist ass jo scho laang kee renge Männerberuff méi: A Griicheland hat sech eng jonk Fra fir dëse Beruff decidéiert.

Hir Kierpergréisst huet hir allerdéngs e Stréch duerch d'Rechnung gemaach. D'Reglementatioun a Griicheland huet bis ewell virgesinn, dass nëmme Persounen, déi op d'mannst 1 Meter 70 grouss sinn, an der Policeschoul ugeholl ginn.



Déi jonk Fra ass mat enger Klo bis op den Europäesche Geriichtshaff gaange a krut elo Recht. Eng Reglementatioun, déi eng Minimalgréisst fir Poliziste virgesäit, an dat nach onofhängeg vum Geschlecht vum Kandidat, ass eng indirekt Diskriminatioun géint Fraen.



Esou kléngt d'Uerteel, dat am Europäesche Geriichtshaff prononcéiert gouf.



Iwwerdeems kéinten och kleng Leit staark sinn. Bei der Police wären déi physesch Aspekter net deen eenzege Critère. An et géif aner, méi gerecht Methode fir d'Selektioun, soen d'Riichter. Zum Beispill eng sportlech Epreuve.



E System, deen et zu Lëtzebuerg schonn zanter 17 Joer gëtt