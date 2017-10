© AFP-Archiv

Dernieft geet et och ëm d'Bäitrëttsgespréicher mat der Tierkei.E Freideg dann dominéiert de Brexit, an de Konflikt wéinst de katalaneschen Onofhängegkeetsbestriewungen, wäert wuel och zu Bréissel diskutéiert ginn.Kuerz virum Optakt vum EU-Sommet zu Bréissel, gouf um Donneschdeg de Moien an der aussepolitescher Chamberkommissioun ënnert anerem iwwert de Brexit geschwat. Eng 6'000 Brite wunnen aktuell hei am Land. Dem Ausseminister Jean Asselborn no, géife sech déi Leit am meeschte Suerge maachen.

De Jean Asselborn



Beim Thema Brexit géif ee bei dësem EU-Sommet nach net viru kommen, esou de Jean Asselborn. Dëse Sommet wier awer eng Sprungschanz op deen am Dezember, wou een e Schrëtt no vir kéint maachen.