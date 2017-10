EU-Sommet zu Bréissel (19.10.2017) De Jeannot Ries mellt sech aus der belscher Haaptstad.

Et geet konterbont duerch de Gaart, wat d'Theme vum EU-Sommet zu Bréissel ugeet: Migratioun, Sécherheet, Defense, d'Digitaliséierung, d'Aussepolitik, de Brexit an déi domat verbonnen Relokaliséierung vun EU-Agence vun London an aner EU-Staaten. Et steet nawell vill um Programm.





1. Dag vum EU-Sommet / Reportage Annick Goerens



Et ass e Sommet op deem vill bekannte Chantieren nees um Ordre du Jour stinn. Ugefaangen direkt mam Thema Migratioun. Déi lescht 3 Méint si 64 Prozent manner illegal Migranten iwwer d'Mëttelmier komm, wéi nach d'lescht Joer. Et gëtt erwaard, dass d'EU-Staats- a Regierungscheffen, wann se den Owend nom éischten Dag fäerdeg sinn, sech also weiderhin wäerten derfir ausschwätzen, d'Problemer bei der Wuerzel unzepaken an zwar an deene Länner, wou d'Migratioun entsteet.



Donieft stoungen och d'Erausfuerderunge vun engem digitalen Europa um Programm. Do geet et ëm Sujeten, wéi Geo-Blocking, Cybersecuritéit an digital Infrastrukturen, fir zum Beispill de 5G-Réseau uechter Europa ze realiséieren. Ma och ëm ganz schwiereg Froen, wéi rezent déi vun enger Internet-Steier, bei deene sech d'EU-Leadere guer net eenz sinn.







Eng Grupp vun 10 EU-Länner, dorënner Däitschland a Frankräich, wëlle Firmen, wéi Google, Facebook, Apple an Amazon an der EU a Zukunft net méi op hiren Gewënn besteieren, mä op den Ëmsaz. Domat soll an hiren An der Ongerechtegkeet een Enn gesat ginn, dass dës Entreprisen zwar e Milliarden Ëmsaz maachen, ma bal keng Steiere bezuelen.



Lëtzebuerg an eng Partie aner Staate sinn do éischter skeptesch, wéi den Xavier Bettel en Donneschdeg de Mëtteg kuerz virum Sommet betount huet. Et wëll een net nëmmen eppes fir Lëtzebuerg, natierlech och, mä och fir Europa maachen. Well wisou soll ee sech zu Bréissel treffen, just fir d'EU manner interessant ze maachen, wéi de Rescht vun der Welt. Mir si fir eng gerecht Besteierung, dofir datt Betriber, wa se an Europa sinn, net méi schlecht besteiert ginn, wéi dat an den USA de Fall ass. De Xavier Bettel wëll sech mat alle Moyenen, déi hien huet, dofir asetzen, datt eng international Besteierung de Virtrëtt zu enger europäescher kritt.



En Donneschdeg en Owend sollen nieft dem Iessen och aussepolitesch Themen iwwer Dësch zerwéiert ginn. Do stinn ënner anerem d'Atomofkommes mam Iran, d'Relatioune mat der Tierkei an den Ëmgang mat Nordkorea um Menu. An wat ass mat Spuenien a Katalounien?



Fir Spuenien brauch een aktuell eng Deseskalatioun, seet de Lëtzebuerger Premier. Dat dierft och de Message sinn, dee vu Bréissel kënnt. Et ass e Problem tëscht Spuenien a Katalounien an de Xavier Bettel wëll awer dono net als Ping-Pongsball benotzt ginn, fir deem engen oder anere Recht ze ginn. A Spuenien gëtt et eng Verfassung a Gesetzer an déi solle respektéiert ginn.







Déi britesch Premier Ministesch Theresa May souz en Donneschdeg och nach mat um Dësch, iert si e Freideg nees heem fiert. Et soll eng Léisung fonnt ginn dofir, dass een den Ament a puncto Negociatioune bei wäitem net séier genuch virukomm ass. Mat engem Duerchbroch rechent sou séier awer keen.

E Freideg um zweeten Dag vum Sommet versichen d'EU Staats- a Regierungscheffen eng Léisung ze fannen, wéi si sech selwer manner kënnen am Wee stoen. Den EU-Rotspresident Donald Tusk hat dofir een sougenannten "Agenda fir Leadere" virgeschloen, wou ënner anerem proposéiert gëtt, manner bürokratesch virzegoen an grouss Sträitfroen direkt ze klären. Donieft gëtt och iwwer de Brexit geschwat, ouni déi britesch Premier Ministesch an, ganz wichteg fir Lëtzebuerg, doriwwer, wouhin EU-Agencen plënneren, déi den Ament nach zu London doheem sinn. De Grand-Duché ass nämlech do an der Course fir déi europäesch Bankenopsiicht an d'Land ze kréien.