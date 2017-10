Nodeems déi 28 Staats- a Regierungscheffen en Donneschdeg um Sommet zu Bréissel bis no Hallefnuecht mateneen diskutéiert hunn, goung et um Freideg de Moien um 9 nees weider fir e sougenannten „working breakfast“. Ma och mat waarme Croissanten, Kaffi a frësch gepresstem Orangëjus dierften d'Gespréicher net méi einfach falen, et stinn nämlech nach eng Partie wichteg a schwiereg Sujeten um Programm.





2. Dag vum EU-Sommet - Reportage vum Annick Goerens



Ugefaange mam sougenannten „Leader's Agenda“. De Brexit steet virun der Dier an mat engem Member manner, gëtt et Zäit, dass déi aner 27 d'Staats- a Regierungscheffen nees méi no beieneen réckelen, Unitéit weisen an d'EU endlech reforméieren fir méi séier an méi effikass Decisiounen ze huelen, zum Beispill a punkto Migratioun an Eurozon.Am Virfeld vum Sommet huet den EU-Rotspresident Donald Tusk dofir eng konkret Aarbechtsagenda ausgeschafft mat 13 Treffen op héchstem Niveau bis Mëtt Juni 2019, bei deenen d'Jalone fir zukünfteg Aktiounen kënne gesat ginn.D'Zil vun dëser „Leader's Agenda“ ass et aus dem Stëllstand erauszekommen, dee ganz dacks entsteet wa sech d'EU-Staaten net eens sinn. Wann also an Zukunft kee Resultat bei den Diskussiounen erauskënnt, da soll net gekuckt gi fir sech nach eng Kéier ze gesinn, fir nach eng Kéier ze diskutéieren, ma amplaz soll gekuckt ginn, wéi eng Staaten zesummen op dem Punkt kooperéieren a wéi eng net.D'Energie déi entstane wier duerch de Brexit, schreift den Donald Tusk, misst genotzt gi fir d'EU a verschiddenen Domainer méi séier ze maachen an net fir d'Staaten auserneen ze bréngen.Zweete grousse Punkt um Ordre du Jour um Freideg, ass dann natierlech, ouni déi britesch Premier Ministesch, de Brexit. Den EU-Chef Negociateur Michel Barnier wäert de Staatscheffen erkläre firwat sou mann Progrès gemaach gouf no 5 Ronne Gespréicher. London géing gäre méi séier viru kommen, fir dann endlech iwwert déi zukünfteg Relatioun mat der EU ze verhandelen. D'Unioun léisst sech dovun net beandrocken a wëll eréischt weiderfueren, wann d'Trennungsfroen, absënns a punkto Suen, gekläert sinn.An dem Kontext dierft dann och driwwer geschwat ginn, wou déi zwou europäesch Agencen hi plënneren, déi den Ament nach zu London doheem sinn. Nieft Lëtzebuerg hu sech 7 aner Stied gemellt, fir d'Bankenopsiicht bei sech opzehuelen.