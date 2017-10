© 2017 SIP / Thierry Monasse, tous droits réservés

Nom Ofschloss vum EU-Sommet e Freideg de Mëtteg huet een uechter déi verschidde Pressekonferenzen am Justus-Lipsius-Gebai zu Bréissel vill de nämmlechten Tenor héieren. „Et wor e ganz konstruktive Sommet“, „gutt Gespréicher“, „e gudde Klima“ an de Wëllen, fir zesummen no Vir ze kucken.





2. Dag vum EU-Sommet / Reportage Annick Goerens



Séier Décisiounen huelen, fir efficace ze schaffen a sech manner selwer am Wee ze stoen, dat ass de But vum sougenannte „Leaders' Agenda“, deen den EU-Rotspresident Donald Tusk am Virfeld vum Sommet ausgeschafft a virgeschloen huet an dee bei all den EU-Staats- an Regierungscheffe gutt ukomm ass, erkläert de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.



Hei ware sech d'Länner all eens, datt ee sech treffe wëll, fir iwwer déi Methoden ze schwätzen, mat deenen ee schaffe wäert. Och iwwer d'Themen, déi een no Joren erëm serieux misst diskutéieren, ass ee sech eens.



D'EU wéilt no Joren an der Krise hiert eegent Schicksal nees selwer an d'Hand huelen, seet déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel an erkläert, dass d'Staats- an Regierungscheffen op dësen informellen Treffe vun der „Leaders' Agenda“ ganz däitlech d'Richtung musse virginn. Dono soll an de Sëtzunge vun de spezifesche Minister déi Iddien da konkret ëmgesat ginn.



Och de Brexit war um Ordre du Jour. No all de Krisen eng weider grujeleg Geschicht, wéi de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker betount. Et wär een ënner Zäitdrock. Als éischt, an datt ass dem Kommissiounspresident wichteg, muss d'Rechnung, déi bei enger Scheedung erauskënnt, propper opgestallt sinn, éier een iwwer e weidert Zesummeschaffen diskutéiert. Dat sollt am Oktober gemaach ginn, huet awer net geklappt. Elo probéiert een et nees am Dezember a wann dat näischt gëtt, da muss et méi spéit gemaach ginn.



D'EU bleift also haart an dat trotz der Interventioun en Donneschdeg den Owend vun der britescher Premier Ministesch Theresa May. Et geet net an déi zweete Phase, iert déi zwee Knackpunkte beim Brexit, heescht d'Finanzen an d'Rechter vun den EU-Bierger, net geléist sinn.