De Jyrki Katainen, de Vizepresident vun der Europäesche Kommissioun, war um Freideg op Visite zu Lëtzebuerg. De Finn ass responsabel fir Aarbecht, Wuesstem a Kompetitivitéit. Ënnert anerem stoung eng Entrevue mam Etienne Schneider um Programm wou et vill Luef fir Lëtzebuerg gouf.

Visite Katainen / Reportage Pierre Weimerskirch



D‘Europäesch Staate wiere an enger gudder Positioun, fir an d‘Zukunft ze investéieren. De Bannemaart hätt sech zum Deel stabiliséiert. Ma fir de Kommissar Katainen géif et awer nach aner Erausfuerderunge ginn.



Déi gréissten Erausfuerderung ass, datt mer eis trauen, déi Saachen ze reforméieren, déi ze reforméiere sinn. Wann et ëm Sécherheet geet, musse mer eis Zesummenaarbecht stäerken, wann et em Verdeedegung geet, awer och em Cyber-Sécuritéit.

Nodeems de kanadesche Fräihandelsaccord CETA ofgeschloss gouf, wier et elo wichteg weider Accorden ofzeschléissen.





Grouss Fräihandelsaccorden erméiglechen et klengen a mëttlere Betriber, wéi och groussen Entreprise méi z'exportéieren. Och de Bannemaart dierf ee net aus den Ae verléieren, virun allem den digitale Bannemaart.

No der Visite mam Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet de Kommissar den Aktivismus an d‘Efforte vu Lëtzebuerg virun allem am digitale Beräich begréisst.

Lëtzebuerg war ëmmer Virreider vun engem gutt funktionéierende Bannemaart an ech hoffen do, datt wann ech an Zukunft kucken, digital orientéiert Economien, wéi Lëtzebuerger, weider hëllefen, d‘EU-Agenda an dëse Froe virun ze bréngen, andeems nei Propose gemaach ginn.

D‘Walresultat aus Éisterräich wollt de Finn net kommentéieren. Hien hätt awer mam Walgewënner Sebastian Kurz geschwat, dësen hätt him versprach, datt en eng pro-europäesch Regierung wéilt zesummestellen.