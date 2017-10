De President vun de Labour-Party Jeremy Corbyn © AFP

A Groussbritannien wiisst den Drock op d'Premierministesch Theresa May. D'Labour wëll mat de rebellesche Konservativen sech zesummendoen, fir esou e Veto-Recht bei engem Brexit-Deal ze kréien.



D'Theresa May ass zënter den Neiwahle geschwächt. Si ass op den äerzkonservativen nordiresche Koalitiounspartner DUP ugewisen. E puer Rebellen am eegene Camp ginn duer, fir datt d'Regierung net méi ka schaffen.



Vun der Labour-Partei ass et notamment d'Fuerderung, datt beim EU-Austrëttsgesetz d'Rechter vun Employéeën a Konsumenten, esou wéi d'Standarde beim Ëmweltschutz, net däerfen opgeweecht ginn.



D'Austrëttsgesetz huet zwar am Parlament déi éischt Etapp hannert sech, ma et ass nach e wäite Wee. Et gi vill Ufroe fir Amendementer.