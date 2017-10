Um Dësch läit ënnert anerem d'Reform vun enger Direktiv aus dem Joer 1996, déi den Detachement vu Beschäftegen iwwert d'Grenzen ewech an an aneren EU-Länner reegelt.



Dës EU-Auslänner sollen an Zukunft am Prinzip d'selwecht bezuelt ginn, wéi national Salariéen.



Donieft soll den Detachement vun Aarbechter an Zukunft zäitlech limitéiert sinn. Fir Lëtzebuerg sëtzen den Aarbechtsminister Nicolas Schmit an de Sozialminister Romain Schneider mat um Dësch.