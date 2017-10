Deerwaart vun der Lëtzebuerger Regierung, datt déi sech an aller Däitlechkeet géint eng Verlängerung vun der Autorisatioun ausschwätzt, egal ob fir 10, 7 oder 5 Joer.

Eng Verlängerung géif eng grondsätzlech Decisioun just no hanne verréckelen. D'Populatioun an d'Ëmwelt wäre weider enger net zoulässeger Belaaschtung ausgesat a Reformen, déi missten an der Landwirtschaft kommen, géifen esou kaum an d'Weeër geleet ginn, mengt de Mouveco.

De franséischen Ëmweltminister Nicolas Hulot proposéiert elo eng Limitatioun vun 3 Joer op europäeschem Niveau. Dat sot hien um Méindeg de Moien um franséischen RTL.